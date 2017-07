Morre na Capital o ex-secretário de Cultura e empresário Silvio Nucci

Faleceu na manhã de hoje (6) o ex-secretário estadual de cultura Silvio Di Nucci, aos 59 anos, em Campo Grande. Ele lutava contra um câncer. O velório e o sepultamento ocorrem hoje e amanhã no cemitério Parque das Primaveras, conforme nota oficial divulgada nesta tarde.

Nucci era proprietário do bar Park´s Burger e empresário do ramo alimentício em Campo Grande e foi titular da Secretaria Estadual de Cultura durante o governo de Zeca do PT, em 2002.

Radicado em Mato Grosso do Sul desde 1979, Nucci era natural de São Carlos (SP), sendo um dos fundadores do PT no Estado, do qual era filiado desde 1980. Ele chegou a ser presidente municipal da legenda, sendo eleito vereador em 1999.

Nicci deixa esposa, a empresária e jornalista Luciane Mamoré, e três filhos, Bruno, Letícia e Julia.

A família divulgou nota oficial contendo informações sobre o sepultamento e velório.

Comunicamos o falecimento de SILVIO DI NUCCI, às 11h54 desta quinta-feira, 6 de julho de 2017. Silvio lutava contra um tumor e faleceu em casa, ao lado da esposa Luciane Mamoré e dos três filhos, Bruno, Letícia e Júlia.

Silvio Di Nucci era empresário há mais de 30 anos à frente do Park’s Bar e Choperia e parceiro CASA COR Mato Grosso do Sul. Foi vereador de Campo Grande e Secretário de Cultura do Governo de Mato Grosso do Sul.

O velório vai ser no cemitério Parque das Primaveras, a partir das 18 horas. O sepultamento será nesta sexta-feira (07), às 10h30.

