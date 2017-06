Morre o cantor, compositor e radialista Barros de Alencar

Barros de Alencar morreu na madrugada de hoje (05), aos 84 anos. Cantor, compositor e comunicador de rádio e TV, o mesmo se encontrava internado em um hospital no bairro da Mooca, em São Paulo.

De acordo com um post feito por Virgínia Barros, irmã do radialista, no Facebook, o enterro acontece às 13h30, no cemitério Primavera em Guarulhos, Grande São Paulo. O radialista Kaká Siqueira, locutor da Tropical FM 107,9 – SP, afirmou que Barros entrou em coma no domingo (4). “Ele estava com o coração bem fraquinho”, lamentou

Cristóvão Barros de Alencar nasceu na Paraíba. Ele teve passagem pelas rádios Tupi, Record e América. Em paralelo, atuou como cantor, intercalando a carreira nos palcos e nos estúdios.

Nos anos 80, ele também teve um programa de TV de muito sucesso na Record TV. A atração tinha show de calouros, apresentação de artistas famosos e deu espaço para muitas bandas de rock brasileiras que estavam em alta na época como Metrô, Kid Abelha, RPM, Tokyo, João Penca, entre várias outras.

Comentários