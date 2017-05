Morre o cantor e compositor Belchior aos 70 anos

O cantor e compositor cearense Belchior, de 70 anos, morreu na madrugada de ontem (30/04) em Santa Cruz do Sul (RS). A polícia informou que o artista morreu de causas naturais. O corpo deve ser levado para o Ceará, onde ocorrerá o sepultamento em Sobral, sua cidade natal, de acordo com a Secretaria de Cultura do Estado.

De acordo com a polícia, um dos médicos do IML relatou informalmente que a causa da morte foi o rompimento da aorta, que indica a morte natural de Belchior.

A delegada Raquel Schneider, da Polícia Civil de Santa Cruz do Sul, informou que “esse deve ser o resultado que vai vir no laudo depois. Claro que também serão feitos mais alguns exames, mas em princípio foi isso”.

Ângela Margareth, ex-mulher do músico disse ao repórter Chico Regueira, da TV Globo, que ele teve um infarto.

As homenagens ao cantor Belchior será na cidade onde nasceu, Sobral, zona norte do Ceará, na manhã de hoje (01/05). O corpo chegou ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por volta da 1h da madrugada, de onde foi embarcado em um voo fretado pelo governo cearense e foi levado para Sobral, depois, seguirá para Fortaleza, onde será sepultado.

A previsão é que o corpo chegue à cidade às 7h40. O Teatro São João, onde haverá o velório no interior do Ceará, está decorado com imagens do cantor na fachada e fãs já esperam na praça em frente para a despedida. Parentes do artista desembarcaram por volta das 6h na cidade.

Em Sobral, o corpo será velado até 10h no teatro. Em seguida, será levado para Fortaleza, velado no Centro Cultural Dragão do Mar, Bairro Praia de Iracema, e sepultado no Cemitério Parque da Paz, na terça-feira (02/05), às 9h, onde também estão sepultados seus pais.

