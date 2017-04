Jerry Adriani, cantor e ídolo da Jovem Guarda, faleceu às 15h30 ontem (23/04), aos 70 anos, no Rio. O cantor enfrentava um câncer e estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Recentemente, Jerry Adraini havia sofrido uma trombose em uma das pernas. O corpo do cantor será velado no Cemitério Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio, na manhã de hoje (24/07).

O enterro será às 17h, no mesmo cemitério.

