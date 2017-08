Morre Pedro Pedrossian, ex-governador de Mato Grosso do Sul

Faleceu nesta madrugada o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian. O ex-governador estava com 89 anos e morreu as 3h30 de hoje (22) em sua residência.

O velório do ex-governador será realizado no Palácio Popular da Cultura, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e o sepultamento será no Parque das Primaveras, às 16h30. O ex-governador vinha com sua saúde debilitada devido a sua idade.

Pedro Pedrossian teve uma passagem bonita por este Planeta, deixou o exemplo de trabalho e amor pelo seu povo.

Hoje dorme o hoje eterno dos justos, com o merecimento das lágrimas de saudades de toda a população sul-mato-grossense.

