Morreu a atriz Rogéria no Rio de Janeiro

Morreu nesta segunda-feira (4) no Rio a atriz Rogéria, 74 anos. Rogéria estava internada no Hospital Unimed, na Zona Oeste do Rio. O quadro de saúde era uma infecção urinária que teve complicações que se deram após uma crise de convulsão.

De acordo com o Hospital da Unimed-Rio a morte de Rogéria foi ocasionada por um choque séptico. Rogéria estava internada desde o dia 8 de agosto.

O velório da atriz Rogéria será às 11 h de hoje (5) no Teatro João Caetano, no Centro do Rio. O velório será em duas partes. No primeiro momento o velório será reservado a família e amigos. Das 13h as 18h será ao público.

O sepultamento acontecerá amanhã (6) na cidade de Catagalo, Região Serrana do rio de Janeiro.

