Mostra de curtas MS 40 anos no MIS atrai atenção de crianças de todas as idades

Começou na manhã desta terça-feira (10) a exibição de 40 curtas-metragens produzidos aqui no Estado, da “Mostra Especial Mato Grosso do Sul – 40 anos”. Com a Mostra, o Museu da Imagem e do Som homenageia os 40 anos de Mato Grosso do Sul.

Alexandre Lopes, professor de Sociologia do Instituto Federal, e sua esposa, a professora do Ensino Fundamental Angela Miranda, trouxeram os filhos, João Pedro e Nícolas, para prestigiar o cinema regional. “Nós ficamos sabendo da Mostra pela imprensa, pois estávamos procurando uma programação cultural para a criançada. É uma tentativa de sair um pouco dos shopping e dos games. Sempre quis vir aqui, conhecer o Memorial, a Biblioteca. A cultura está aqui. Adorei os curtas, a história da cidade. É bem a cara de Campo Grande, bem regional. Para quem está acostumado com enlatados norte-americanos, é uma ótima opção”, diz o casal.

Os jovens namorados Felipe Hadid, músico, e Marina Monteiro, estudante de segundo grau, a Mostra foi uma opção cultural para o feriado. “Estou esta semana sem aula e achei muito legal. Gostei do vídeo sobre as crianças, foi o desenho delas, muito legal a participação”, diz Marina. Já o Felipe gostou do vídeo sobre o fotógrafo Roberto Higa. “Gostei bastante pelo tema abordado, a fotografia”. “Já nos acostumamos a vir aqui nas mostras do MIS. Gostamos muito daqui. Cada vez nos identificamos mais”.

As exibições acontecem nos dias 09 e 10 de outubro, no período matutino e vespertino. Todas as obras exibidas fazem parte do acervo do MIS e escolas interessadas podem agendar uma visita ao Museu e assistir a filmes gratuitamente na sala Idara Ducan. Mais informações pelo telefone (67) 3316-9178. Confira aqui a programação: http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/mis-celebra-40-anos-de-ms-com-mostra-especial-de-curtas/

CRÉDITO: Texto: Karina Lima – FCMS

