‘Motel a céu aberto’ incomoda moradores em bairro da Capital

De acordo com o Midiamax um terreno localizado na esquina das ruas Nhambiquara com a visconde de Suassuna, no bairro Tijuca em Campo Grande está sendo usado como motel. O site Midiamax informou ainda que os moradores da região estão denunciando também o tráfico de drogas.

A redação do Midiamax informou ainda que a moradora teria acionado a Polícia. Contudo a Polícia teria informado que não pode fazer nada com a situação. E contou que “Quando ligamos para a polícia eles disseram que prostituição não é crime e que teríamos que provar a venda de drogas. Nossa rua virou ponto de prostituição. Improvisaram um motel ali”.

O Jornal Midiamax relatou também que um morador teria até tirado as coisas do terreno, com o objetivo de não irem mais ao local. E disse a redação do Midiamax que “Tem colchão e travesseiro no local. Nós já até tiramos tudo dali, mas eles colocam de novo. A polícia diz que seria invasão de domicilio tirar as coisas dali, acredita?”.

O Midiamax ainda informou que o terreno seria de propriedade particular de acordo com informações. O único que poderia registrar BO seria o proprietário do terreno.

Informações (Crédito) do Midiamax

