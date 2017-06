Motociclista cai após esbarrar em madeira e morre atropelado por ônibus

Diego Matheus da Silva Espindola, de 23 anos, morreu no final da tarde de ontem (20), após cair embaixo de um ônibus e ser atropelado.

O Acidente de trânsito aconteceu em frente a um posto de combustível, no Bairro Vila Industrial, em Dourados. Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Consta no boletim de ocorrência, que o jovem voltava do trabalho em uma motocicleta Yamaha/Fazer com placas de Dourados, quando bateu em um pedaço de madeira que estava na rua, perdeu o controle da direção e acabou caindo embaixo de um ônibus que estava parado no ponto.

O Motorista do ônibus, não percebeu que a vítima havia caído embaixo do veículo e acabou atropelando o rapaz que morreu no local. A Polícia Militar e a perícia foram acionadas.

A Depac de Dourados registrou o caso.

