Motociclista colide com um carro e um poste na Vila Ipiranga

Edivan de Oliveira Lima, 21 anos, condutor da motocicleta foi a obtido ao ser atingido por um carro perder o controle da motocicleta e colidir com um poste. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (18), no cruzamento das Ruas Sertãozinho, com o Hipódromo, na Vila Ipiranga, em Campo Grande.

O BO (Boletim de Ocorrência) registro que o motorista trafegava pela Rua Sertãozinho em um veículo VW Fox, na Rua Ipodromo o condutor realizou uma conversão a esquerda que cominou com a colisão na motocicleta, uma Honda CG150 com placa HPS 9354, pilotada por Edivan.

Na seqüência o Boletim de ocorrência registra que depois da colisão, Edivan perdeu o controle da motocicleta, colidiu com um poste e veio a obtido no local. A vitima que veio a óbito no local estava acompanhada por mais três amigos motoqueiros. De acordo com o grupo que seguia para casa de um colega.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga.

