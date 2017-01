Motociclista é atingida por ônibus ao tentar estacionar na Calógeras

Uma motociclista, de 46 anos, ficou ferida após se envolver em acidente na Avenida Calógeras. Conforme policiais da Bptran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito), ela teve escoriações e foi levada para a Santa Casa. O nome da mulher não foi divulgado.

Testemunhas disseram que ela seguia pela Avenida Calógeras em uma motocicleta Yamaha XTZ de cor azul, quando, para entrar em um estacionamento, cruzou a frente do ônibus do transporte coletivo, linha 121/Marcos Roberto, o que teria provocado a colisão. Com o impacto, ela caiu da motocicleta.

O motorista do ônibus, que também não quis de identificar, contou que embora tenha ocorrido a colisão, conseguiu evitar algo pior. “Levei um susto. Bateu, mas consegui desviar”, contou. O ônibus seguia também pela mesma avenida. O ônibus estava cheio e os passageiros tiveram de descer e pegar outro coletivo.

Segundo o marido da vítima, que tem 45 anos e também pediu para não ser identificado, ele a aguardava dentro do estacionamento. “No momento passou um militar do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos”, disse. Viatura do Bombeiro e do Samu forma mobilizadas.

Fonte: Campo Grande News