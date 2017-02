A motociclista, 39 anos que sofreu acidente na manhã de hoje

Respira por aparelhos e está inconsciente, devido à sedação, a motociclista de 39 anos ferida em acidente na manhã de hoje (6), na capital.

De acordo com as informações da Santa Casa, a motociclista continua na área vermelha sob atendimento de neurologia e ortopedia. O motorista do carro que atingiu a motociclista fugiu do local com o veículo sem prestar socorro.

