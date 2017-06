Motociclista foi executado com 13 tiros de 9 mm na fronteira

PONTA-PORÃ (Correspondente) – Mais um crime choca a fronteira ontem (08). Um homem foi morto a tiros de pistola 9mm em Ponta Porã-MS.

Mortos a tiros ontem (8) no meio da rua no Bairro Jardim Primor, em Ponta Porã, Marcos Javier Riquelme, 37 anos.

De acordo com informações, o crime aconteceu na rua 12 de Outubro com Coronel Santana por volta das 19h40min, quando a vítima a bordo de uma moto azul, placas do Paraguai, se deslocava em direção ao centro da cidade e foi atacada pelos atiradores estavam em um carro Chevrolet Vectra.

A PM chegou ao local e fez o isolamento da área até a chegada da perícia. E DE ACORDO COM A Polícia a vítima sofreu 13 perfurações que atingiram as costas, o rosto, a cabeça, o pescoço e o braço esquerdo. Foi encontrado em um dos bolsos da vítima além de documentos de identificação um carregador de pistola com 17 munições calibre .9 milímetros.

O crime foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Ponta Porã. O motivo do crime e o autor estão sendo investigados.

