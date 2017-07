Motociclista morre após bater de frente com estacas de madeira

Um homem de 47 anos morreu, na noite de ontem (24), em um acidente de motocicleta no bairro Guanandy, em Aquidauana. O rapaz chegou a ser socorrido, às 19h15, mas morreu no hospital, cerca de duas horas depois.

A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que o motociclista foi atendido com escoriações no antebraço, dorso da mão e do pé, um corte no nariz e dores na lombar, do lado direito. O capacete teria se partido com a força do impacto.

O acidente aconteceu na esquina da rua Visconde de Taunay com a Marechal Mallet. O motociclista bateu em uma das estacas de madeira que servem de barreira de contenção, próximo ao Clube Gressa. Ele acabou subindo na calçada.

