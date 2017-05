Motociclista morre após bater em traseira de ônibus parado na Capital

Na manhã de hoje (31), na Avenida Mato Grosso, na Capital um motorista não identificado morreu ao colidir na traseira de um ônibus. A alta velocidade foi o fator primordial para o motociclista vir a óbito no local. A vítima estava em alta velocidade e com o acidente o velocímetro do veículo que ela conduzia travou em 115 km/h.

O motorista do ônibus relatou que estava ‘fazendo’ a linha Centro/Parque dos Poderes e parou em frente ao ponto do Novo Hotel para que os passageiros entrassem no ônibus. Neste momento uma moto veio em alta velocidade e colidiu na traseira do ônibus. O motorista descreveu que “Só senti o impacto”.

De acordo com as informações preliminares, o motorista sofreu inúmeras faturas pelo corpo em decorrência do acidente. O mesmo chegou a ser socorrido pelos Bombeiros, mas não resistiu devidos aos ferimentos. Testemunhas afirmaram que a vítima seguia na avenida em alta velocidade. O velocímetro da moto depois do acidente travou em 115 km/h.

O trânsito na avenida, no sentido centro/Parque dos Poderes, está interditado. O BPTran, a Polícia Civil e a perícia são aguardados no local.

Comentários