Motociclista morrer ao colidir com carreta na BR-163 em Dorados/MS

Um acidente na BR-163 km 263 em Dourados deixou uma motociclista morto. O motociclista foi identificado como Claudemir Aparecido da Silva, 31 que colidiu a sua motocicleta com uma carreta em Dourados/MS.

De acordo com informações o rapaz seguia pela estrada por volta das 21h50 em uma motocicleta Yamaha XTZ, quando ao adentar numa rotatória de acesso à rodovia federal colidiu na lateral de um Mercedes Bens de cor branca de Lindoeste/PR. A Mercedes Bens era conduzida por um motorista de 41 anos apenas a sua idade foi informada.

Diante da colisão a motocicleta de Claudemir ficou presa ao tanque da carreta. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O condutor da Mercedes Bens informou que não viu o motociclista.

A PRF, a CCRMS VIA que administra a via e a Perícia estiveram no local do acidente.

Comentários