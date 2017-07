Motorista avança sinal, colide contra outro carro e capota em avenida na Capital

Ao avançar o sinal na Avenida Ernesto Geisel, um motorista que conduzia um Volkswagen Parati acabou causando um acidente na Capital. O motorista colidiu contra um veículo Renault Sandero, que acabou tombando na via.

A motorista do Sandero de 47 anos estava parada no semáforo na Rua do Aquário, quando o motorista de 60 anos, um eletricista, vinha pela Avenida Ernesto Geisel teria passado no sinal amarelo ele teria dito que ‘achou que ia dar tempo’ provocando a colisão.

Quando o semáforo abriu na Rua do Aquário, a motorista saiu e colidiu o carro do eletricista, que acabou batendo em uma moto que trafegava no sentido da Rua Bandeirantes. Com o impacto, a Parati tombou e o idoso teve ferimentos leves na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e os outros motoristas também só tiveram ferimentos leves.

