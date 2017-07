Motorista de UBER é acusado de assédio sexual na Capital

Uma jovem de 18 anos solicitou o serviço da Uber na manhã de hoje (6) até ai nade de anormal. Contudo a ‘corrida’ acabou na delegacia com a jovem acusando o motorista de 40 anos da Uber de assédio sexual.

A jovem fez o pedido da ‘corrida’ no Bairro Taveirópolis junto de um amigo, que desceu no mesmo bairro e ela seguiu no carro quando ao chegar nas proximidades do shopping Norte Sul, o motorista teria dito para ela sentar no banco da frente o que foi negado pela moça.

O motorista teria dito que ela era “linda e gostosa”, e tentado passar a mão em seu corpo. A moça conseguiu se desvencilhar pedindo para que ele a deixasse no local mesmo. Muito nervosa, ela foi auxiliada por pessoas que estavam em um ponto de ônibus e levada para a delegacia de polícia.

De acordo com a jovem, o motorista teria aproximadamente 40 anos, seria gordo, alto, moreno e dirigia um Fiat Siena.

O caso foi registrado como importunação ofensiva ao pudor.

