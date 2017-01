Motorista destrói muro da Santa Casa

A Santa Casa de Campo Grande teve um dos seu muros destruídos após motorista desviar de outro veículo.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Eduardo Santos Pereira com a 13 de maio. O muro destruído fica próximo à entrada do Banco de Sangue Elisbério de Souza Barbosa. O motorista teve apenas ferimentos leves.

Agentes do 17º Batalhão da Policia Militar de Trânsito atenderam a ocorrência. O veículo Uno fugiu do local e o motorista Eduardo Pereira teve que acionar o seguro para cobrir os gastos com o acidente.

