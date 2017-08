Motorista é detido com carro cheio de maconha em posto policial

Hoje de madrugada os policiais militares flagraram na BR-163 próximo ao posto da PRF um veículo carregado de entorpecentes. Os entorpecentes seria levados até a cidade de Uberlândia.

A abordagem ocorreu no momento em que o condutor passava pela BR-163. O condutor estava num Volkswagen Gol. A placa do carro era de Uberlândia. Neste momento os policiais suspeitando abordaram o veículo. No decorrer das buscas no veículo os policiais encontraram 350 quilos de maconha.

O condutor do veículo foi identificado por Anderson Oliveira Santos, 30 anos. Ao ser interrogado o mesmo informou que levaria a maconha até Uberlândia, cidade Natal do condutor. E ainda de acordo com Anderson o mesmo receberia R$ 5 mil reais pelo transporte da droga.

