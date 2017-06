Motorista fica em estado grave ao pular de caminhão durante assalto na Capital

Um assalto a um caminhão terminou em perseguição e captura de dois assaltantes e vítima em estado grave na tarde de ontem (28) no bairro Paulo Coelho Machado, na região sul da Capital. A operação realizada pela Força Tática do 10º Batalhão e contou com o apoio do pelotão do Aero Rancho e Patrulhamento Aéreo da PM.

A Força Tática informou que a dupla teria solicitado um frete para o motorista e quando chegou ao local combinado, anunciaram o assalto. Um dos assaltantes tomou a direção do veículo.

Não há informações mais precisas ainda sobre o andamento do assalto. Contudo os policias informaram que a vítima recebeu um disparo e teria caído ou até mesmo pulado do caminhão enquanto trafegava pela Avenida Delegado Alfredo Hardman, no bairro Paulo Coelho Machado. O motorista pode ter reagido ao assalto.

O Corpo de Bombeiros também informou que o motorista está em estado grave, com traumatismo craniano e fratura na perna. Ele foi levado pelo Samu para a Santa Casa.

A dupla de assaltantes prosseguiu com o caminhão e o abandonou na rua José Pedrossian, no bairro Jardim Novo Seculo a aproximadamente 5 quilômetros de onde o motorista teria pulado do caminhão e fugiu para uma residência nas proximidades. Policiais do Patrulhamento Aéreo, que ouviram por rádio sobre a ocorrência, acompanharam a movimentação dos assaltantes e passaram as informações para os policiais que estavam em operação por terra.

Os assaltantes foram capturados no interior da residência e com eles foram apreendidos o celular e a carteira da vítima e uma arma de calibre 38, possivelmente utilizada para efetuar o disparo na vítima.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os suspeitos foram identificados como Israel Rodrigues Lopes, de 23 anos, que estava foragido e tem passagens por tráfico de drogas, roubo, furto e vias de fato. O outro é Altiele Ribeiro do Nascimento, de 24 anos, com passagens por roubo, receptação, furto e também estava foragido.

