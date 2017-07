Motorista fica preso às ferragens e morre após acidente com carreta

Acidente entre carro e carreta deixou uma pessoa morta e outra ferida, na noite de ontem (29), na rodovia BR-060 em Camapuã. Motorista da carreta foi socorrido e encaminhado até o hospital de Camapuã. Vítimas não foram identificadas.

O site Camapuã News informou que as causas do acidente serão ainda apuradas pela perícia.

Testemunhas que estavam no local da colisão relataram que o motorista do veículo Fiat Strada com, placas de Campo Grande, perdeu o controle da direção, entrou no sentido contrário da pista e acabou atingido pela carreta.

Com o impacto da batida, veículo Strada chegou a ser arrastado e motorista ficou preso às ferragens. Devido ao impacto da colisão o motorista do veículo Strada não resistiu e veio a óbito no local.

O Motorista da carreta foi socorrido e encaminhado até o hospital.

Equipes da Policia Militar e Civil de Camapuã estiveram no local controlando o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal para demais procedimentos.

