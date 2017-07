Motorista sem CNH, embriagado perde controle do veículo e capota na rodovia BR-436

Ao perder o controle da direção, um motorista de 37 anos acabou capotando o veículo que conduzia, Volkswagen Fox, na BR-436 próximo a Aparecida do Taboado, na noite de ontem (10).

O Boletim de Ocorrência registrou que o condutor trafegava com o veículo vindo de um rancho quando ao tentar entrar na cidade de Aparecida do Taboado em uma bifurcação, ele teria perdido o controle da direção e capotado o carro, que ficou no meio do mato as margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao motorista e posteriormente levado para o hospital da cidade. No hospital constatou-se a embriaguez do motorista, além da falta de CNH.

Depois do atendimento hospitalar o condutor foi conduzido à delegacia e autuado por embriagues ao volante.

