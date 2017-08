As obras na Via Park foram realizada para facilitar que o trânsito possa fluir de forma mais rápida e ordeira. Sinaleiros foram instaladas e uma nova revitalização foi feita na rotatória da Via Park.

Mesmo com essas mudanças alguns motoristas ainda não se adaptaram com as mudanças e relatam que se sentem ‘perdidos’.

Mas isto é apenas uma falta de adaptação. E com o tempo acredita-se que os motoristas logo estarão adaptados com as mudanças na rotatória da Via Park.

