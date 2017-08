Mototaxista é preso acusado de estupro na Capital

Preso ontem (22) um mototaxista de 30 anos sob a suspeita de ter estuprado duas mulheres em Campo Grande. Maurício Fernandes da Silva tentou violentar uma terceira, mas ela conseguiu pedir ajuda.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, em abril deste ano uma mulher de 29 anos registrou boletim de ocorrência contra ele.

No registro do BO a vítima relatou que conhecia o suspeito de vista e que teria se encontrado com ele em lanchonete da Capital, onde permaneceram até às 4h.

Ainda de acordo com a vítima ele teria levado ela até a cada dele em mototáxi e fez diversas ameaças de morte. E de acordo ainda com a vítima ele teria enforcado a mulher e a obrigou a ter relações sexuais com ele.

Contudo em Maio Mauricio foi denunciado novamente. Desta vez por uma vítima de 36 anos. A vítima relatou na delegacia que havia contratado o serviço de mototáxi diversas vezes e acabou desenvolvendo uma amizade com o criminoso.

Ainda segundo o relato, Maurício alegou que precisava pegar algo na casa dele e convidou a vítima para entrar. A mesma se recusou contudo foi arrastada para dentro da residência, onde foi agredida com tapas no rosto, socos na barriga e estuprada. O mototaxista ainda ameaçou a mulher de morte e a enforcou.

E ainda em julho, outra mulher, 33, procurou a polícia e contou que tinha sido vítima de tentativa de estupro. A vítima teria acionado o serviço de mototáxi e foi atendida por Mauricio.

No decorrer do trajeto, ele começou a conduzir a moto em alta velocidade e levou a mulher até a região do Inferninho, onde a empurrou e ameaçou. O mesmo então ordenou que a vítima o acompanhasse até a sua casa, mas quando passaram próximo a uma lanchonete ela conseguiu pedir ajuda. Testemunhas conseguiram anotar a placa da moto usada por Maurício e ele acabou desistindo do crime.

Investigadores da Deam conseguiram identificar o suspeito e prenderam Mauricio preventivamente.

Maurício irá responder pelos crimes de dois estupros e uma tentativa.

