Mototaxista quebra a perna em acidente com Volkswagen Up na Capital

Um mototaxista de 45 anos teve a perna direita quebrada em um acidente na rua Oscar Trindade de Barros, bairro da Serraria, em Aquidauana. Os Bombeiros foram chamados por volta das 8h10 de hoje (25). A passageira de 41 anos teve escoriações no braço direito.

O Corpo de Bombeiros informou que a mototaxista bateu na traseira de um Volkswagen Up, em frente ao laticínio Leipan.

O motorista do carro, de 41 anos, teria dado seta para fazer a conversão e a motociclista acabou batendo no para-choque do veículo. A motocicleta foi recolhida para o pátio do Detran, em virtude da documentação irregular do veículo.

