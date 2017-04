Movimento em Defesa da Criança e do Adolescente pede apoio de vereador para efetivação de Coordenadoria Municipal

Na manhã desta quarta-feira (26), o vereador Otávio Trad (PTB) recebeu a visita do representante do Movimento em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fernando dos Santos Reis, que procurou o vereador para pedir apoio à efetivação da Coordenadoria Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, criada no início deste ano pelo prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD).

Segundo Fernando, a coordenadoria parte da Subsecretaria dos Direitos Humanos, porém, até momento, não houve nomeação do coordenador nem a constituição de equipe para colocar em prática as atividades da pasta.

“É a primeira vez que Campo Grande possui uma pasta específica para atender crianças e adolescentes. Precisamos da efetivação da coordenadoria para que todos os órgãos públicos e da sociedade civil que desenvolvem projetos voltados às crianças e aos adolescentes possam ser integrados. Hoje, existem projetos e ações em defesa da criança e adolescente na rede, mas o trabalho é fragmentado, por isso a coordenadoria é essencial.”

Após conversar com Fernando, o vereador Otávio Trad (PTB) se prontificou em apoiar o Movimento em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e levar ao conhecimento do prefeito, Marcos Trad, a necessidade, urgente, de efetivar a coordenadoria. “O prefeito teve uma excelente iniciativa ao criar coordenadoria, que representa um grande avanço em defesa dos direitos da criança e do adolescente em Campo Grande. Agora, vamos trabalhar para que a equipe seja estruturada e os projetos sejam colocados em prática. Toda sociedade campo-grandense vai ganhar muito com isso.”

Comentários