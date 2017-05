MP de Contas vai apurar possíveis crimes de responsabilidade administrativa praticados pelo ex-prefeito de Amambai

Nesta quarta-feira (17/05) em sessão do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), o Procurador-Geral João Antônio de Oliveira Martins Junior, acompanhado dos conselheiros manteve os 53 pareceres apresentados.

Entre os processos considerados irregulares está o de nº 27170/2011 referente ao procedimento licitatório, formalização e execução financeira do contrato celebrado entre o município de Amambai e a empresa Construtora B&C Ltda., para realização de serviços de “manutenção e suporte para atender o sistema de iluminação pública, em diversas ruas e avenidas na sede do município de Amambai, com fornecimento de materiais e demais serviços correlatos”. A equipe de inspeção constatou que o projeto básico dos serviços licitados se demonstrou insuficiente, por não descrever quais intervenções corresponderiam ao “serviço de recuperação dos braços de ferro galvanizado da rede de iluminação pública”.

De acordo com o parecer elaborado pelo Procurador João Antônio de Oliveira Martins Junior, “além de inviabilizar a aprovação das etapas correspondentes ao procedimento licitatório, à formalização contratual e à sua execução física e financeira, encorajam a impugnação do valor de R$ 271.050,50, correspondente aos serviços que, conquanto tenham sido remunerados, não foram executados”.

O Procurador opinou pela ilegalidade e irregularidade da formalização e execução do procedimento licitatório, pela impugnação da quantia de R$ 271.050,50 e proibição pelo prazo de três anos para Dirceu Lanzarini e a empresa Construtora B&C Ltda., celebrar negócios jurídicos com órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta inclusive suas fundações, e de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária. O conselheiro relator acolheu o entendimento do MPC e votou pela irregularidade do procedimento licitatório e determinou a devolução da quantia de R$ 271.075,50, aplicou multa no valor correspondente a 2.210 Uferms e inabilitou o ex-prefeito Dirceu Luiz Lanzarini e a empresa citada acima pelo prazo de três anos de celebrar negócios jurídicos com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, inclusive suas fundações, e de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja majoritária. Os valores são de responsabilidade do ex-prefeito de Amambai, Dirceu Luiz Lanzarini.

Os autos do processo foram remetidos ao MPC/MS para adoção das providências necessárias à apuração dos indícios dos crimes de responsabilidade e atos de improbidade administrativa praticados pelo ex-prefeito de Amambai.

