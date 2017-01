MPE denuncia e pede exoneração do cargo do PRF

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, apresentou à Justiça ontem (23), uma denúncia contra o policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon.

O Promotor de Justiça Eduardo José Rizkallah, dize que o crime foi cometido por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima. E Ricardo cometeu o crime de fraude processual, ao se apresentar trajando o uniforme da PRF.

Solicitado pelo Ministério Público a exoneração do cargo de agente da Policia Rodoviária Federal.

Preso, Ricardo responderá por homicídio doloso qualificado e tentativa de homicídio contra as duas pessoas que estavam com Adriano no momento do crime.

