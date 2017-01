MPE diante de investigação pode deixar Alcides Bernal inelegível nas eleições de 2018

O Ministério Público Estadual (MPE) em decorrências de denuncias de irregularidades administrativas está na mira do ex-prefeito Alcides Bernal (PP) que corre o risco de ficar fora das próximas eleições, em 2018, se ocorrer a condenação até lá. O ex-prefeito é acusado de deixar para o sucessor, Marcos Trad (PSD), dívidas com fornecedores sem previsão de recursos, como também de não fazer pagamento do 13º do funcionalismo da prefeitura.

Paulo Passos, procurador geral da justiça, dependerá das informações, da prefeitura para a devida instalação de procedimento investigatório. Contudo tudo indica que a punição severa ao ex-prefeito Alcides Bernal (PP) no caso de condenação por eventual “rombo” nas finanças da Prefeitura de Campo Grande, seja comprovada.

A questão do rombo financeiro, explicou Passos, “tem que ser analisada sob o prisma da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Improbidade Administrativa”. Sem entrar no mérito, até porque o Ministério Público Estadual ainda não recebeu dados sobre as irregularidades, o procurador-geral de Justiça advertiu sobre a possibilidade de Bernal ficar inelegível em caso de condenação.

