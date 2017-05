MPE entra na ‘briga’ pelo descumprimento do piso salarial dos professores da Capital

Os professores depois de anos de negociações infrutíferas com o Poder Público vão poder contar com o apoio do MPE, nas negociações do piso salarial da categoria. A 29º Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social abriu, hoje (03/05), inquérito civil para investigar eventual ato de improbidade administrativa no descumprimento da Lei Municipal n. 5.411/2014.

O ano de 2015 os professores passaram negociando com o Executivo no cumprimento da lei do aumento de 13,01% relativo a renumeração da categoria, onde o piso salarial se elevaria ao salário-base de R$ 1.917,78 por 20 horas trabalhadas por semana. Na tentativa de pressionar o governo fora realizados greves que duração 77 dias solicitando o apoio de vereadores e diálogos na tentativa de um possível acordo, mas infelizmente o ano se iniciou e o pleito não foi atendido.

Duros embate foram com o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) que resultaram em paralizações e pouco diálogo. Contudo a categoria conquistou um reajuste de 3,31%, época em que o MEC já anunciava uma nova base para o aumento de 11,36%. Com isso, o valor nacional passou de R$ 1.917,78, em 2015, para R$ 2.135,64, em 2016. O índice representaria um aumento real de 0,69%, considerando a inflação oficial de 10,67%.

A estimativa do MEC este ano era um reajuste de 7,64%. Este percentual é calculado de acordo com a lei 11.738/2008, e também com base no que vem sendo aplicado desde que o piso do magistério foi instituído, ou seja, 2008, para a jornada semanal de 40 horas. Isto é o que diz a lei do piso, pois prefeitos e governadores deveriam aplicar esse percentual de correção logo a partir de janeiro, mas o congelamento dos gastos públicos devem complicar as negociações.

Próximo da data-base para o reajuste, a ACP (Associação Campo-Grandense dos Profissionais da Educação) convocou os professores da rede municipal para uma assembleia geral a ser realizada hoje (03/05), às 17h30, na sede do sindicato.

OS professores devem analisar a proposta da prefeitura na gestão atual, de Marquinhos Trad (PSD), sobre o cumprimento da lei do piso salarial para 20 horas.

Enquanto isso, no MPE, o impasse será analisado pelo promotor Adriano Lobo Viana de Resende.

