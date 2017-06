MPE investiga acúmulo de cargo de Presidente da Câmara de Taquarussu

Antônio da Rocha Xisto, presidente da Câmara Municipal de Taquarussu conhecido como Lorinho da Saúde (PSDB), está sendo investigado pelo MPE. A investigação é por possível incompatibilidade de funções praticadas cumulativamente pelo vereador.

Isto porque ao mesmo tempo em que presidia a Câmara de Taquarussu, Lourinho da Saúde como é conhecido estaria lotado também como motorista de ambulância na Secretaria Municipal de Saúde do município de Taquarussu.

No Portal da Transparência da Prefeitura de Taquarussu não há informações sobre os vencimentos de Lorinho como motorista. Ele trabalha no cargo desde 1993, ainda segundo o Portal. Uma denúncia sobre o caso foi encaminhada à Ouvidoria do MPE-MS no dia 9 de janeiro, poucos dias após a posse do vereador.

O MPE-MS apura se o acúmulo de cargos poderia ser incompatível com as funções praticadas, uma vez que, segundo o denunciante anônimo, o vereador não teria tempo para exercer a função de motorista enquanto preside a Câmara de Taquarussu.

A investigação está sendo promovida pela promotora de Justiça Bianka Machado Arruda Mendes, da Promotoria de Justiça de Batayporã.

