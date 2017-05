“MPE na TV”, estreia na TVE numa parceria FERTEL e Ministério Público de MS

Programa vai repercutir em reportagens e entrevistas, as principais ações do MP em Mato Grosso do Sul

O diretor-presidente da Fundação Luiz Chagas de Rádio e Televisão (Fertel/MS), jornalista Bosco Martins e o procurador-geral de justiça Paulo Cezar dos Passos, chefe do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmaram na terça-feira (02/05) termo de cooperação técnica para apoio na produção e veiculação do programa institucional “MPE na TV”, que muito em breve estará na nova grade de programação da TV Educativa. Participaram ainda da assinatura do ato, na sala do procurador geral do MPMS, o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery e a procuradora de justiça Ariadne Cantú.

“Foi um acordo muito aguardado. Já temos parcerias com a UFMS, instituições de ensino superior particulares e outras do governo. O programa vem fortalecer o conteúdo regional da TVE que segue em processo de digitalização, que em breve alcançará cada vez mais Sul-Mato-Grossenses com um sinal de muita qualidade. Serão reportagens e entrevistas especiais com procuradores e promotores de justiça o foco do programa. A parceria segue uma orientação do governador Reinaldo Azambuja, que incentiva acordos que fortaleçam as instituições, além de fortalecer a nova grade de programação da TVE, que será lançada em breve”, disse Bosco Martins.

A iniciativa também é fruto do processo de modernização e interação do MPMS, alinhado ao objetivo estratégico de aproximar-se ainda mais dos cidadãos e garantir a excelência na promoção da justiça, cidadania e combate ao crime e a corrupção.

“Considero muito importante essa parceria entre MPMS e a fundação (Fertel). É nossa obrigação, seja MP ou TVE, informar sobre a nossa atuação. A sociedade é a razão maior da existência e manutenção das instituições, e devem prestar contas e mostrar como sua atuação reflete em melhorias para a sociedade”, defende Passos. O procurador-geral lembra ainda que o programa vai contribuir para a democratização da informação quanto aos direitos do cidadão, já que “a população tendo conhecimento pleno, a cidadania plena é alcançada possibilitando a todos alcançar o patamar da dignidade humana, garantido pela Constituição Federal”, garante o Procurador Geral de Justiça do MPMS, Paulo Cezar dos Passos.

Coordenadora das atividades de Comunicação do MPMS, a procuradora de justiça Ariadne Cantú vê na parceria um grande avanço. “Nada mais correto que mostrar para a população que nossa atuação é pautada na constituição. Incentivar que os cidadãos venham até nós. O programa vai estreitar nossa relação com o público”, explicou.

Destacando, a assinatura do acordo como um grande avanço no fortalecimento da república, o secretário de Cultura e Cidadania Athayde Nery vê no Ministério Público a instituição que atua na guarda dos direitos do cidadão. “Uma parceria muito importante numa era que o país vive uma crise ética. É um grande passo dado pela TVE que contribuirá na difusão de informação para a população. Informação é poder, e o povo sul-mato-grossense a utilizará bem para compreender cada vez melhor a sociedade em que vive”, reflete Athayde.

