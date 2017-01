MPE propõe Ação Civil Publica em urgência em decorrência da péssima condição da Avenida Ernesto Geisel

Magistrado mandou arrumar a Avenida Ernesto Geisel e Prefeitura alega ter R$ 38 milhões para obras. Isto em decorrência das péssimas condições da Avenida Ernesto Geisel, que margeia o Córrego Anhanduí, levou o MPE-MS (Ministério Público Estadual) a propor uma Ação Cívil Pública pedindo urgência nas obras de contensão de erosão ao longo da via, nos trecho mais crítico. O pedido foi atacado pela justiça.

O titular da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, juiz Marcelo Ivo de Oliveira, deferiu tutela provisória à Ação e determinou que Prefeitura de Campo Grande realizasse, em caráter emergencial, obras na Avenida Ernesto Geisel, sob pena de multa diária de R$ 2 mil em caso de descumprimento.

Ação proposta pela 26º Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, que ressaltou que as erosões das margens ocasionam destruição da vegetação existente, causa assoreamento do rio Anhanduí, potencializando a possibilidade de alagamentos e inundações em local de grande acesso de pessoas e veículos, uma vez que há nas imediações inúmeras residências, Hipermercado, Shopping Center e outras lojas de grande porte.

Promotoria destacou “Além disso, a erosão é de tamanha gravidade que já atinge parte do asfalto, o que envolve a segurança daqueles que circulam pelo local, ainda mais por se tratar de uma avenida de grande fluxo de carros e pedestres”.

Magistrado impetrou um prazo de 90 dias para que o município inicie a obras no Córrego nos trechos considerados mais críticos “mediante a estabilização do talude com gabião (estrutura de pedras armadas com tela de arame recozido e flexível) nos pontos, escavação para remoção do sedimento que está depositado no leito do córrego, bem como proceder à compactação de pavimentação asfáltica atingida pela erosão”.

