MPE vai à Justiça para anular compra de lâmpadas de LED

Representantes do MPE entraram com ação na Justiça para pedir o cancelamento do contrato de compra de lâmpadas de LED para Campo Grande. Isto inclui também a devolução de mais de R$ 20 milhões já pagos pelo município. Isto porque existe a suspeita de irregularidades no processo de aquisição das luminárias.

O contrato de compra foi assinado em 2016 durante gestão de Alcides Bernal. A modalidade escolhida foi adesão à ata de registro de preços, o que contraria o Decreto Municipal 12.840/14, que somente autoriza este tipo de licitação para casos de contratações frequentes.

Ou seja, neste caso a alteração do tipo de lâmpada para LED implicaria na reestruturação de todo o sistema de iluminação pública, a qual deveria ser objeto de licitação específica.

Comentários