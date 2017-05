MPE vai investigar propina para ex-chefe da Casa Civil

MPE emitiu nota informando que abri procedimento preparatório na Procuradoria Geral da Justiça com o âmbito de investigar suposta cobrança de propina por parte do ex-chefe da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula.

O texto informa que a PGJ abrirá um procedimento que instaurado irá promover a ”a colheita de elementos de prova para a elucidação dos mencionados fatos e responsabilização dos eventuais envolvidos”.

Em Reportagem do Fantástico, exibida pela Rede Globo neste último domingo (28), mostrou trechos de um vídeo onde um suposto enviado do ex-secretário Sérgio De Paula estaria cobrando suposta propina para reaver incentivos fiscais a um curtume e a um frigorífico de Mato Grosso do Sul.

O vídeo mostra o empresário entregando R$ 30 mil em um envelope ao Sr. José Ricardo Guitti, conhecido como ‘Polaco’, que teria sido enviado por Sérgio De Paula.

