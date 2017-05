MPF barra realização de show em Deodápolis

Solicitado pelo Ministério Público Federal ao prefeito de Deodápolis Valdir Luiz o cancelamento do show do cantor Koyoty em virtude da celebração do aniversário da cidade. De acordo com a Promotoria o cachê de R$ 44 mil não está de acordo com a altura do artista, além do mais a creche da cidade encontra-se em péssimas condições e uma enorme fila de espera.

William Marra Silva Júnior, promotor de justiça recomendou que a notificação é válida também para o secretário estadual de cultura Athayde Nery, pois a realização do evento é em parceria com o Estado.

O MPE dize não haver comprovação da consagração do artista pela crítica especializada ou pela opinião pública que justificasse este valor a ser pago ao referido artista.

A Promotoria deu um prazo de 24 horas a prefeitura para que a mesma faça o acatamento ou não da referida notificação.

