MPF denuncia médicos do HU por adulterar atestado de óbito

A morte de uma paciente após uma cirurgia cardíaca em 2012 levou o MPF a denunciar quatro médicos do Hospital Universitário da UFMS, em Campo Grande, por falsidade ideológica e uso de documentos falsos.

Os profissionais são suspeitos de omitirem procedimentos executados durante a cirurgia, que culminou na morte de uma mulher após perfuração do ventrículo esquerdo. Em documentos oficiais, os médicos declararam o óbito como “causa diversa”.

Esta fraude veio à tona por meio de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça durante a Operação Sangue Frio, desencadeada em 2013.

As escutas da Polícia Federal revelaram que os cardiologistas João Jackson e José Carlos Dorsa, ex-diretor do HU, foram gravados combinando o que iriam dizer em relação a um dos procedimentos no hospital que não deu certo.

Guilherme Viotto e Augusto Daige, que também atuaram como cirurgiões no procedimento médico, e assinaram as adulterações tanto no atestado de óbito quanto no Relatório Geral de Operação do HU/UFMS.

Jackson e Dorsa, também investigados pelo CRM, são acusados de apresentarem laudo médico fraudulento para embasar suas defesas nos autos de sindicância.

O MPF denunciou os médicos por falsidade ideológica e pede a condenação também por dano material e moral coletivo. João Jackson e José Carlos Dorsa também responderão por uso de documento falso.

