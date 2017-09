MPF pede absolvição de Lula e André Esteves no caso Cerveró

Na data de hoje (1) o MPF pediu a absolvição do ex-presidente Lula e também do banqueiro André Esteves. Os dois haviam sido incluídos acusados de comprar o silêncio do então ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró.

O MPF entregou a Justiça Federal em Brasília as alegações finais em relação a ação penal evolvendo Lula e André Esteves. As conclusões apontam com bases em provas e depoimentos realizados que os réus citados acima não cometeram o crime de obstrução a Justiça.

O processo de investigação contra Lula e André Esteves foi aberto com base nas delações de Delcidio do Amaral, senador então cassado.

