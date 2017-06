Mr. Catra será investigado por vídeo em que exalta facção criminosa

O funkeiro Mr. Catra, deve ser alvos de uma investigação detalhada a ser realizada pela Polícia Civil do Amazonas por causa de um vídeo divulgado em que o cantor exalta traficantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) da Compensa, bairro apontado pela polícia como berço do tráfico de drogas em Manaus. Informação repassada pelo delegado geral adjunto Doutor Ivo Martins.

Nos versos do funk Catra cita os nomes de ‘Ronny’ e ‘Coquinho’, aliados do narcotraficante João Pinto Carioca, o ‘João Branco’, um dos conselheiros e líderes da Família do Norte, facção que comanda o tráfico no Amazonas. Ambos são mandantes de homicídios na cidade e também pistoleiros. Eles e mais dois integrantes da facção foram foram presos pela polícia no mês passado capturados em um condomínio de luxo, na Ponta Negra, e estavam também com veículos blindados, além de pistolas automáticas. A facção é responsável por milhares de homicídios com requintes de crueldade como esquartejamentos dos corpos de seus rivais, o PCC, e é apontada como responsável pela chacina nos presídios do Amazonas, este ano, a segunda maior já registrada no país.

De acordo com o delegado, o vídeo faz apologia ao crime e o cantor está passivo de punição perante ao Código Penal Brasileiro. “O vídeo demonstra que ele faz apologia sim ao crime e muito mais a alguns criminosos (Ronny e Coquinho) que são por eles citados. Isso por si só denota a prática de infração penal tipificada no art. 287 do Código Penal”, afirmou.

A filmagem será encaminhada para o Departamento de Repreensão ao Crime Organizado (DRCO) para início de investigação, que deve ser comandada pelo delegado Guilherme Torres.

Catra já foi enquadrado por ter nas letras de seus raps e funks trechos com apologia ao tráfico de drogas, prostituição e incentivo à violência.

