MS ganha primeiro hotel com soluções sustentáveis

Com projeto arquitetônico inovador, Bonito Ecotel tem tecnologias que vão desde a produção de energia elétrica (para consumo próprio) até aquecimento solar da água.

De fauna e flora exuberantes, a região de Bonito-MS surpreende pelas dezenas de atrativos que oferece em meio a natureza. Em um local onde o respeito pela natureza é sagrado, nasceu o Bonito Ecotel, um dos primeiros hotéis sustentáveis de Mato Grosso do Sul.

“Aqui a natureza é a nossa principal riqueza, diante disso, desde a concepção do projeto buscamos criar um hotel com soluções sustentáveis em prol do meio ambiente e, ao mesmo tempo, aconchegante, confortável e acolhedor”, detalha Kassilene Cardadeiro, gerente comercial do Bonito Ecotel e diretora da H2O Ecoturismo.

Sustentabilidade

A iniciativa de criação do hotel partiu de dois casais de amigos, os empresários João Cardadeiro, Kassilene Cardadeiro, Marco Aurélio Cremona e Cláudia Cremona. O sócio-proprietário João, que também é arquiteto, é co-autor do projeto arquitetônico e responsável pela implantação das soluções no empreendimento. Ele conta que durante a obra foram utilizados métodos construtivos ecologicamente corretos e que houve pouco desperdício de materiais. Um dos diferenciais do Hotel é a produção de energia elétrica.

“Na cobertura do estacionamento instalamos mais de 130 m2 de placas fotovoltaicas, pelas quais o hotel produz sua própria energia elétrica, deixando de emitir 20 toneladas de gás carbônico por ano na atmosfera. E, nos telhados dos quartos, instalamos aquecedores solares, que produzem água quente para as duchas dos banheiros”, realça.

No total são 20 quartos, que hospedam confortavelmente até quatro pessoas. Estes ambientes foram edificados com pé direito alto e telhado de painéis metálicos isotérmicos, soluções que garantem um conforto térmico maior, diminuindo o consumo de energia para esfriar ou esquentar os cômodos. Todos os aparelhos de ar-condicionado instalados no hotel têm a tecnologia Inverter, que torna o equipamento mais silencioso e que gera uma economia de até 60% em consumo de energia elétrica.

“Além disso, toda a iluminação do hotel é composta por lâmpadas de LED de luz morna, que são mais econômicas e que deixam os ambientes mais aconchegantes e charmosos. Planejamos tudo com o propósito de oferecer uma experiência agradável, com o conforto do lar e em harmonia com o meio ambiente”, pontua João.

A arquitetura tem toques regionais, o colorido de obras e peças de decoração assinadas por artesãos e móveis de madeira de demolição, escolhidos pelos olhares detalhistas de Cláudia e Marco Aurélio, que trazem na bagagem amplas experiências em viagens ao redor do mundo.

A área de lazer tem cara de quintal de casa, com lounge, varandas com redes, deck para massagem, piscina com hidromassagem e jardim. O hotel está localizado a duas quadras do centro de Bonito-MS, em um terreno amplo rodeado por árvores, flores, plantas e com um riacho ao fundo. Ovelhas, tucanos, araras e outros animais complementam a paisagem que os hóspedes têm a oportunidade de apreciar no local. “Um espaço para as pessoas se conectarem com a natureza, com os familiares e amigos”, acrescenta Kassilene.

Bonito-MS

No sudoeste de Mato Grosso do Sul, cerca de 300 quilômetros da capital Campo Grande, está localizado a região de Bonito, um dos principais pólos de ecoturismo do Brasil. São diversas opções de passeios, desde mergulhos e flutuações em rios, banhos em cachoeiras, caminhadas em trilhas, visitas a grutas, arvorismo, rapel, cavalgadas, trilhas com quadriciclo ou bicicleta, até contemplação de pássaros. Entre os pontos turísticos mais famosos estão a Gruta do Lago Azul, as cachoeiras da Boca da Onça, a Nascente Azul, Rio Sucuri, Rio da Prata, entre outros.

Serviço: o Bonito Ecotel está localizado na rua Coronel Nelson Felício dos Santos, 1035, em Bonito-MS. Informações e reservas pelo telefone (67) 3255-3804

