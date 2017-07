MST fecha BR-262 e congestionamento chega a um quilômetro em MS

A PRF alerta aos motoristas que há um bloqueio do movimento sem-terra, no quilômetro 442, da BR-262, na rotatória de Dois Irmão do Buriti, em Mato Grosso do Sul.

A BR-262 é o portal de entrada para o Pantanal Sul-Mato-Grossense e liga os municípios de Aquidauana, Corumbá e Ladário com as demais cidades do país.

De acordo com informações preliminares da PRF, um grupo formado por 150 pessoas fecharam a rodovia e congestionamento chega a aproximadamente um quilômetro de extensão, em ambos os sentidos. Porém, o grupo realiza o movimento “Pare e Siga”, a cada 5 minutos.

Ainda de acordo com a PRF, os manifestantes pedem a aceleração da Reforma Agrária.

