Mulher é assassinada pelo esposo em motel no Paraguai

De acordo com o site Capitão Bado no último sábado (2) a polícia foi acionado até um motel Millenium, localizado na cidade de San Lorenzo. Lá encontraram uma cena de uma mulher baleada na cabeça pelo seu parceiro.

Ainda de acordo com o site Capitan Bado o homem foi identificado como Antonio Manuel Pugliesi Arguello (34) suspeito de assassinar sua parceira Lourdes Elizabeth Villalba (36), dentro do Motel Millenium.

O fato teria ocorrido as 03:30. A motivação do crime ainda é desconhecida. Contudo a Polícia pressupoem que seja por ciumes.

Antonio Manuel estava com uma pistola 9 mm e já está detido pela Polícia Paraguai. Isto de acordo com as informações do site Capitão Bado.

