Mulher é baleada na Capital na troca de tiros entre vigia e bandidos

Na noite de ontem (7), em Campo Grande na Vila Taveirópolis uma mulher, 34 anos foi baleada numa troca de tiros entre um vigia e assaltantes.

De acordo com informações o BO, ela saía do trabalho com mais três colegas, quando dois suspeitos com arma de fogo anunciaram o assalto. O vigia reagiu, os bandidos atiraram e o trabalhador também.

Os assaltantes fugiram em um carro de passeio.

A mulher foi alvejada na região lombar e socorrida e foi encaminhada a Santa Casa. O hospital informou que até a publicação desta reportagem a vítima se encontra na área verde do pronto-socorro.

