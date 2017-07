Mulher é baleada pelo tio e socorrida de avião até Coxim

Josiane Magalhães, de 29 anos, foi socorrida por um avião após ser alvejada por um tiro desferido pelo próprio tio, na Fazenda São Vicente, distante 170 quilômetros de Coxim, na região de Corumbá (MS).

De acordo com as informações, há alguns dias atrás Josiane teve uma discussão com sua tia. Ela contou que neste domingo (09) ao chegar perto do tio, que ingeria bebida alcoólica, teve início uma nova discussão.

O autor, que não teve o nome divulgado, foi até sua casa, pegou um revólver calibre 22 e disparou contra a perna esquerda de sua sobrinha. O marido de Josiane ainda tentou intervir, mas sem sucesso.

Por volta da meia noite o marido pegou um cavalo e saiu em busca de socorro. Pela manhã um avião foi acionado pelos parentes da vítima e resgatou a mulher, que veio acompanhada dos dois filhos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e SAMU foram até o aeroporto fazer a remoção da vítima ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura. Aparentemente o tiro transfixou a perna de Josiane.

Policiais militares também foram acionados e farão um boletim de ocorrência de tentativa de homicídio.

