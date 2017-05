Mulher morre ao cair da cama de hospital na Capital

Na noite de ontem (03/05), caso de morte a esclarecer foi registrado pela Polícia Civil em Campo Grande. Pois uma mulher, de 49 anos, moradora no Bairro Celina Jallad, morreu um dia depois de cair da cama e bater a cabeça no chão.

A mesma se encontrava no Hospital Rosa Pedrossian, dormindo na cama, na madrugada do dia 2. Quando de repente rolou e caiu no chão batendo a cabeça. A testemunha, que não foi informado no registro se é familiar da vítima, dormia na sala quando ouviu o grito e foi ver o que tinha acontecido.

OS Bombeiros foram acionados e socorreram a mulher, que foi encaminhada a Santa Casa de Campo Grande. A equipe médica constatou que a mulher sofreu traumatismo cranioencefálico hemorrágico cerebral e acabou falecendo na tarde de ontem.

A Depac centro registrou a ocorrência e está investigando o casa.

Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher, que foi levada para a Santa Casa de Campo Grande. Foi constatado pela equipe médica que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico hemorrágico cerebral e acabou falecendo na tarde de quarta. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e é investigado.

Comentários