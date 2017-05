Mulher morre após ser baleada dentro de bar em Bonito/MS

Mulher de 48 anos morreu após ser atingida por um tiro nas costas na noite de ontem (30) em Bonito/MS. A mulher teria sido ferida acidentalmente pelo dono de um bar da região, conhecido como ‘Cascavel’.

A polícia só teve conhecimento do crime após funcionários do Hospital João Bigaton informar sobre a chegada de um paciente gravemente ferida por disparo de arma de fogo. De acordo com o prontuário médico a vítima apresentava uma perfuração de ‘bala’ nas costas e uma de saída no tórax.

A vítima foi identificada por Vânia Garcete Duarte, de 48 anos. A mulher se encontrava em um bar da zona rural quando foi alvejada por arma de fogo. O BO registrou que homem que a levou ao hospital relatou que o proprietário do estabelecimento pediu que a socorresse, pois tinha sido ferida acidentalmente.

De acordo com o registro, a vítima seria transferida para a Santa Casa de Campo Grande no sistema de ‘vaga zero’ em virtude a gravidade do ferimento, mas não resistiu. A morte foi constatada às 2h30 desta quarta-feira (31).

O caso foi registrado como homicídio simples e o autor não foi localizado.

