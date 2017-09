Mulher morre na Capital após ruptura do intestino

No último domingo (3) uma mulher morreu por infecção generalizada devido a uma perfuração no intestino.

A Mulher estava internada no Hospital Municipal Cristo Rei, em Dois Irmãos do Buriti pra a retirada do útero por suspeitas de miomas. Após a cirurgia a mulher foi liberada para a casa. Contudo começou a sentir fortes dores no abdome. Diante do quadro procurou novamente o hospital. O hospital então encaminhou para Aquidauana e de lá os médicos a encaminharam para Campo Grande.

Após procedimento no Hospital de Campo Grande constatou ruptura do intestino. Mesmo diante de todos os procedimento a mulher veio a falecer.

Será aberto uma sindicância no hospital para apurar o que ocorreu.

Comentários