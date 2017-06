Mulher perde controle de direção, invade pista contrária, colide em carro e morre

DOURADOS-MS (Correspondente) – Uma colisão na BR-163 no final da tarde de ontem (8) em Dourados-MS vitimou a condutora do veículo VW Gol que a mesma conduzia pela rodovia. A condutora identificada como Simone Serra de Oliveira, 28 morreu no local.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência é que Simone conduzia o veículo Gol pela rodovia quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e veio a colidir de frente com um automóvel Mercedes Benz, conduzido por rapaz de 28 anos.

Com a vítima fatal, estava o sobrinho, de 8 anos, que foi levado ao Hospital da Vida junto do condutor do Mercedes A 200, de 38 anos.

O acidente ocorreu no momento em que chovia muito em Dourados e a rodovia ficou parcialmente interditada por quase 3h.

A polícia investiga as causas da colisão.

