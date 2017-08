Mulher ‘surta’ após assistir ao filme Anabelle 2

O filme Annabelle 2 estava sendo esperado por muitos para que fosse exibido nas telas dos cinemas. A sinopse do filme é sobre a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle é a criação do artesão.

Contudo se você está pensando em assistir ao filme de terror Annabelle, talvez repense depois dessa notícia.

Está sendo amplamente divulgado um vídeo nas redes sociais que mostra uma jovem tendo um ataque de ‘surto’ em um shopping em Piauí, após assistir uma sessão do filme Annabelle 2.

A jovem cai ao chão gritando e tossindo muito. Alguns que estevam ali próximo dizem que a jovem recebeu um espirito, outros que a jovem esta tendo um ataque de epilepsia e outros relatam que é um charme.

De acordo com informações preliminares a jovem teria 20 anos e estava acompanhada de amigos. O incidente aconteceu de forma inespoerada.

A assessoria do Shopping informou que a brigada de saúde socorreu a jovem e uma ambulância foi solicitada para levar a jovem a uma unidade hospitalar.

Sobre a atual saúde da garota não temos ainda informações.

